Son Dakika | Fethiye’de korkunç olay: Baba ve iki çocuğu iş yerinde ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinden gelen ihbar, emniyet ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Sabah saat 08.30 sıralarında adrese ulaşan ekipler, iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girmeyi başardı.

Muğla Gazetesi'nin haberine göre içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, iş yeri sahibi 37 yaşındaki Ergün Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İş yerinde yapılan detaylı incelemede ise Güngör'ün çocukları 10 yaşındaki Hatice Güngör ile 6 yaşındaki Hüseyin Güngör'ün kaldıkları yatakta hareketsiz yattıkları tespit edildi. Yapılan muayenede iki kardeşin de hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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