Son Dakika | Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında ilk duruşma

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli'nin yargılandığı davada baba Mersinli savunmasını yaptı. Uğur Mersinli, savunmasının başında saldırının faili olarak oğlunu işaret ederek, "İddianamede en az 90 defa olayın failinin İsa Aras Mersinli olduğu belirtilmiştir ve dava ona açılmamıştır. Kasten öldürme, yaralama ve hırsızlık davası açılmalı" dedi.

Hakkında hazırlanan iddianamenin yaklaşımını eleştiren Mersinli, iddianamenin "anne babalar cezalandırılsın, örnek olsun" anlayışıyla hazırlandığını iddia etti.

OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sanık baba, oğlunun olayda kullandığı silahlarla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İsa Aras Mersinli'nin kendisine ait silahları çaldığını öne süren Uğur Mersinli, oğlundan bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi. Uğur Mersinli, "İsa Aras Mersinli'den silahlarımı çaldığı için şikayetçiyim" dedi

Mersinli, oğlunun silahlar konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmadığını da savunarak, "Silahlarla ilgili detaylı bilgiye sahip değil. Öyle olsaydı, silahların içerisinde daha profesyonel olanları vardı, onları alırdı" dedi.

Baba Mersinli ayrıca saldırının planlamasının atış poligonuna gidilmeden önce başladığını öne sürdü.

"32 DEFA REHBERLİK SERVİSİNE GİTMİŞ"

Savunmasında oğlunun okul dönemindeki rehberlik görüşmelerine de değinen Uğur Mersinli, İsa Aras Mersinli'nin 32 kez rehberlik servisine gitmesinin nedenlerinin ve bu görüşmelere ilişkin kayıtların tespit edilmesini istedi.

Bu görüşmeler hakkında kendisine veya çocuğun annesine rehberlik öğretmeni tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını belirten Mersinli, okulda oğlunun saldırgan davranışlar sergilediğine ilişkin tanık beyanı bulunmadığını savundu.

"Okulla sıkıntılıydı ama evde normaldi" diyen Mersinli, oğlunun davranışlarıyla ilgili aile olarak saldırıyı öngörebilecek bir durum yaşamadıklarını ileri sürdü.

"PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GRİP TEDAVİSİ NEYSE ODUR"

Uğur Mersinli, savunmasının son bölümünde kendisinin, eşinin ve kızlarının psikiyatri tedavisi gördüğünü söyledi. Bu tedavinin olağan bir sağlık tedavisi olduğunu savunan Mersinli, "Grip tedavisi neyse psikolojik tedavi de odur" ifadelerini kullandı.

Mersinli ayrıca tutuklanma gerekçeleri ile haklarında hazırlanan iddianamede yöneltilen suçlamaların birbirinden farklı olduğunu savunarak, "Tutuklanma sebeplerimiz ile iddianamedeki suçlamalar farklı" dedi.

Duruşmada Uğur Mersinli'nin savunmasının ardından sanık Peyman Pınar Mersinli'nin de savunmasının alınması bekleniyor.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Uğur Mersinli hakkında “olası kastla öldürme” suçundan 10 kez müebbet, "olası kastla yaralama" suçundan ise 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis talep ediliyor.