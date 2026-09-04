Son Dakika | Sultanbeyli'de IŞİD operasyonu: Çatışmada yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde dün düzenlenen terör operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de terör saldırısı hazırlığında olduğu değerlendirilen 21 yaşındaki IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Sultanbeyli Otogarı’nda meydana geldi. IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye’de eylem hazırlığında bulunduğu değerlendirilen Berkan Ç. isimli 21 yaşındaki şüpheli, operasyon sırasında polise ateş açtı.

Bunun üzerine polis ekipleri karşılık verirken çatışma çıktı. Şüpheli, ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Operasyon sırasında güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşların güvenliği için otogar tahliye edildi. Çatışma sırasında bir vatandaş yaralandı.

Ağır yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.