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Halk TV Türkiye NATO protestosunu takip eden muhabir hakkında soruşturma

NATO protestosunu takip eden muhabir hakkında soruşturma

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesi düzenlenen protestoları takip eden muhabir Nisan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı.

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NATO protestosunu takip eden muhabir hakkında soruşturma

Sendika.Org muhabiri Nisan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı. Gazeteciye yönelik başlatılan soruşturmanın gerekçesi olarak ise Çıra'nın Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi protestolarını haberleştirmesi gösterildi.

NATO PROTESTOSUNU TAKİP EDEN MUHABİR HAKKINDA SORUŞTURMA

7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi öncesinde birçok ilde NATO karşıtı protestolar düzenlenmişti.

27 Haziran tarihinde Ankara'da NATO karşıtı eylemleri takip eden Sendika.Org muhabiri Nisan Çıra hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Sendika.Org'da yer alan habere göre; soruşturmaya gerekçe olarak Çıra'nın protestoda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşımı gösterildi.

NATO protestosunu takip eden muhabir hakkında soruşturma - Resim : 1
Sendika.Org muhabiri Nisan Çıra
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"BASINA YÖNELİK ENGELLEME ÇABALARI KEYFİ Bİ HAL ALDI"

Muhabir Nisan Çıra hakkında soruşturma başlatılmasına dair şu açıklamayı yaptı:

"Basına yönelik engelleme çabaları keyfi bi hal aldı. Hukuki temelden yoksun soruşturmalar da bunun bir parçası. Çeşitli konu ve gündemlerdeki mücadeleler alanlarda polis ve jandarma tarafından engellenmeye çalışılıyor. Bu engellerden basın emekçileri de nasibini alıyor. Bu fiili engellemeleri bir de bu hukuksuz soruşturma ve davalar takip ediyor.

Bu topyekûn kuşatmanın tüm mücadeleler ile dayanışma içinde aşabileceğimizi biliyoruz. Sendika.Org olarak halkın mücadelesini kaydetmeye, direnenlerin sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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