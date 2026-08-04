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Can Bursalı ifade verdi! Adli kontrolle serbest bırakıldı

Gazeteci Can Bursalı, haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yöneltilen üç suçlamayı reddetti. Bursalı, yurt dışı yasağı ve haftada üç gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

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Can Bursalı ifade verdi! Adli kontrolle serbest bırakıldı

Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı, haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Bursalı, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada üç gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında gözaltı kararı bulunmayan Bursalı’yı ifadeye çağırdı. Savcılıkta ifade veren gazeteci, daha sonra sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Bursalı’ya “iftira”, “hakaret” ile “hükûmeti ve yargı organlarını aşağılama” suçlamaları yöneltildi.

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BURSALI SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfadesinde, X hesabından yaptığı paylaşımlar ve yayımladığı haberler soruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası ile Bartın’daki maden faciasına ilişkin haber ve paylaşımlar da soruşturmaya konu edildi.

Can Bursalı, söz konusu haber ve paylaşımların gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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