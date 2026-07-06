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NATO operasyonları dalga dalga büyüyor: Filistin aktivistleri de gözaltında

NATO zirvesi öncesinde yapılan şafak operasyonları dalga dalga büyüyor. NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan TKP'lilerin ardından bugün Filistin aktivistleri de gözaltına alındı. TKP, 145 parti üyesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

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NATO operasyonları dalga dalga büyüyor: Filistin aktivistleri de gözaltında
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NATO Liderler Zirvesi öncesinde yürütülen operasyonlar çok sayıda ile yayıldı. Dün Ankara'daki NATO karşıtı eylemlerde 145 Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesinin gözaltına alınmasının ardından, bu sabah da Filistin aktivistlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

NATO OPERASYONLARI DALGA DALGA BÜYÜYOR

İstanbul, Ankara, Adana, Kocaeli ve Kastamonu'da düzenlenen şafak baskınlarında çok sayıda Filistin aktivisti gözaltına alındı. Operasyonların, daha önce sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen Direniş Çadırı grubuna yönelik olduğu belirtildi.

NATO operasyonları dalga dalga büyüyor: Filistin aktivistleri de gözaltında - Resim : 1

Direniş Çadırı tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin kapıları kırılarak gözaltına alındığı ve bazı gözaltındakilerin avukatlarıyla görüştürülmediği öne sürüldü.

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Grup açıklamasında, operasyonların NATO karşıtı ve Filistin'e destek veren faaliyetleri hedef aldığı savunuldu. Gözaltına isimlerden bazıları şu şekilde:

  • Kocaeli- Murat Kurtuldu (Derince)
  • Kastamonu – Yusuf şanlı (Tosya)
  • Adana- Fevziye Şenoğlu(Seyhan), Özlem Şahin(Seyhan), Sebiha Baturay(Yüreğir)
  • Ankara- Yasin Özcan(Mamak), Suzan Yıldırım(Mamak), Esranur
  • İstanbul – Emre Tekinkaya, Şükrü Hüseyinoğlu.

Direniş Çadırı grubu, yaptığı açıklamada, farklı illerde çok sayıda kişinin kapıları kırılarak düzenlenen şafak baskınlarıyla gözaltına alındığı, daha önce sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği hatırlatılarak, bu uygulamalarla Türkiye'deki antiemperyalist ve antisiyonist mücadelenin bastırılmak istendiği iddia edildi.

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Grup, "Sinmiyoruz, geri çekilmiyoruz. Ülkemiz ve bölgemizin geleceği için mücadeleye devam edeceğiz" mesajını verdi.

TKP'DEN GÖZALTILARA TEPKİ

TKP, gözaltıların ardından yaptığı açıklamada NATO karşıtı mücadelenin suç olmadığını savunarak operasyonlara tepki gösterdi.

NATO operasyonları dalga dalga büyüyor: Filistin aktivistleri de gözaltında - Resim : 4

Açıklamada, "NATO'yla mücadele bir suç değil bir sorumluluktur" denilerek, Filistin'deki saldırılar sürerken ve bölgedeki savaş riski büyürken NATO'yu protesto etmenin suç gibi gösterilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Parti, darbelerden işgallere kadar birçok olayda NATO'nun rolü bulunduğunu savunarak, "NATO bakanlık ya da valilik kararnameleriyle temize çıkarılamaz" ifadelerini kullandı.

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Açıklamada, iktidarın geçmişte 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında NATO ve Batılı ülkelerin bulunduğunu dile getirdiği hatırlatılarak, bugün ise NATO karşıtı kesimlerin hedef alındığı ileri sürüldü. Türkiye'nin 1952'den bu yana NATO üyesi olduğu belirtilen açıklamada, "Biz emperyalizme ve onun NATO başta olmak üzere bütün kurumlarına karşı mücadele etmekten vazgeçmedik. 6. Filo'ya karşı da, yabancı askeri üslere karşı da, işgallere ve savaşa karşı da durduk, durmaya devam edeceğiz" denildi.

NATO operasyonları dalga dalga büyüyor: Filistin aktivistleri de gözaltında - Resim : 6

TKP, Ankara'da düzenlenen NATO karşıtı eylemin geniş destek gördüğünü savunarak bunun Türkiye'deki antiemperyalist damarın varlığını gösterdiğini öne sürdü. Açıklamada, "Tarihe ve topluma not düşüyoruz ama asıl görevimiz tarihin akışını değiştirmektir. Türkiye emperyalizmden, çokuluslu tekellerden ve sömürüden arındırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Parti, Ankara, Kocaeli ve Soma'da gözaltına alınan 145 parti üyesinin derhal serbest bırakılmasını talep ederek, "NATO'ya hayır demek değil, NATO'culuk suçtur" açıklamasında bulundu.

NATO OPERASYONLARI DALGA DALGA BÜYÜYOR

TKP üyeleri, dün Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlemek istemişti.

Kızılay'da polis tarafından durdurulan gruba müdahale edilirken, aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu 145 kişi gözaltına alınmıştı.

TKP Ankara İl Örgütü, eylemin ardından yaptığı açıklamada NATO karşıtı mücadeleyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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