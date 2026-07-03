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Halk TV Türkiye NATO Zirvesi afişi hazırlayan TKP üyeleri gözaltına alındı

NATO Zirvesi afişi hazırlayan TKP üyeleri gözaltına alındı

NATO Zirvesi öncesi "NATO'ya karşı ülkemiz ve onurumuz için yürüyoruz" çağrısı yapan TKP üyeleri, yürüyüş afişlerini hazırladıkları gerekçesiyle "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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NATO Zirvesi afişi hazırlayan TKP üyeleri gözaltına alındı

İstanbul'da, 5 Temmuz'da Taksim AKM'den Dolmabahçe'ye yürüyüş kararı alan TKP'nin çağrı afişlerini yapan parti üyeleri hakkında gözaltı işlemi başlatıldı. Beşiktaş'ta gözaltına alınan üç parti üyesine, afiş çalışması yaptıkları için "suça tahrik" gerekçesiyle işlem yapıldı. Kadıköy'de gözaltına alınan üç parti üyesinin ise karakoldaki işlemleri devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TA GÖZALTILAR

Sol Haber'in aktardığına göre Beşiktaş'ta gözaltına alınan üç TKP üyesi, "NATO'ya karşı ülkemiz ve onurumuz için yürüyoruz" çağrısının afişlerini yaptıkları gerekçesiyle "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla karakola götürüldü. Parti üyelerinin afiş çalışmalarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

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KADIKÖY'DE OPERASYON

Kadıköy'de de benzer bir operasyon gerçekleştirildi. Üç parti üyesi, eylem çağrısına ilişkin afiş hazırlıkları nedeniyle gözaltına alındı. Kadıköy'de gözaltına alınan parti üyelerinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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