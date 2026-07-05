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Halk TV Türkiye NATO karşıtı eylemlere polis müdahalesi: 100'den fazla gözaltı

NATO karşıtı eylemlere polis müdahalesi: 100'den fazla gözaltı

Türkiye Komünist Partisi tarafından Ankara Kızılay'da düzenlenen NATO karşıtı eylemlere polis ekipleri müdahale etti. Protesto gösterisinde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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NATO karşıtı eylemlere polis müdahalesi: 100'den fazla gözaltı
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Türkiye Komünist Partisi üyeleri, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı NATO Liderler Zirvesi'ne karşı yürüyüşe geçti.

Açlık grevi dahil her türlü eylemin yasaklandığı Ankara'da, Kızılay Meydanı'na yürümek için akşam saatlerinde bir araya gelen TKP'lilerin korteji polis ekiplerince engellendi.

NATO karşıtı eylemlere polis müdahalesi: 100'den fazla gözaltı - Resim : 1

"Katil NATO, ülkemizden defol!" sloganlarının atıldığı yürüyüş kortejinin önü polis tarafından kapatıldı.

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NATO KARŞITI YÜRÜYÜŞE POLİS ENGELİ

Ekiplerin ablukasına karşın yürüyüşlerini sürdüren TKP'lilere polis müdahale etti.

Sol Haber'de yer alan habere göre; polis müdahalesiyle aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu 100'ün üzerinde TKP üyesi gözaltına alındı.

NATO karşıtı eylemlere polis müdahalesi: 100'den fazla gözaltı - Resim : 3

TKP'DEN AÇIKLAMA

Eylem sonrası TKP Ankara İl Örgütü'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"TKP Ankara il örgütü olarak bugün ablukaları delerek gerçekleştirdiğimiz kitlesel yürüyüşle, Türkiye'nin tüm yurtseverleri, devrimcileri adına Milli Mücadele'nin başkentinin emperyalist NATO'nun at koşturma sahası olmayacağını gösterdik. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun NATO!"

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
NATO Protesto Ankara Polis
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