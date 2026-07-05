Real Madrid'in teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'nun getirilmesi, kulüpte kadro yapılanmasını baştan sona değiştirecek bir sürecin de fitilini ateşledi. Portekizli teknik adamın, takımı hangi isimler etrafında şekillendireceğine dair ilk sinyaller İspanyol basınından geldi. Dünyaca ünlü teknik adam Arda Güler'le birlikte 4 kişiyi takımdan ayırdı. Mourinho'nun belirlediği dört dokunulmaz isim arasında Arda Güler'in de bulunması, Real Madrid camiasında büyük yankı buldu.

DÖRT İSİM, KADRONUN OMURGASI OLARAK BELİRLENDİ

El Nacional'de yer alan haberde, Mourinho'nun projesini üzerine inşa etmeyi planladığı dört futbolcunun isimleri netlik kazandı. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Arda Güler ve Thibaut Courtois, Portekizli teknik adamın gözünde takımın vazgeçilmez unsurları olarak konumlandırıldı. Bu dört ismin, hem sahadaki performansları hem de takım dinamiklerine kattıkları katkı nedeniyle yeni sistemin çıkış noktası olacağı belirtiliyor.

GERİ KALAN KADRO İÇİN SATILABİLİRLİK RİSKİ

Mourinho'nun bu dört isim dışındaki futbolcularla ilgili yaklaşımı ise oldukça net bir çizgi izliyor. Yapılan değerlendirmeye göre, dokunulmaz kategorisinde yer almayan oyunculardan cazip bir teklif gelmesi halinde kulübün bu isimleri satışa açık tutacağı ifade ediliyor. Bu durum, sadece isim değeri veya geçmişteki başarılarına güvenerek kadroda yer tutan futbolcular için ciddi bir risk oluşturuyor. Mourinho'nun toptan bir tasfiye planlamadığı, ancak performans ve uyum kriterlerini önceliklendiren bir yönetim anlayışı benimsediği vurgulanıyor.

DÜNYA YILDIZLARI İÇİN SÜRPRİZ AYRILIKLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Bu yaklaşımın en dikkat çekici sonucu, Real Madrid'in kadrosundaki büyük isimlerden bazılarının sezon içinde veya transfer döneminde ayrılık yaşayabilecek olması. Mourinho'nun oyuncu seçiminde sadece marka değerine değil, sahadaki katkıya odaklandığı görülüyor. Bu da kulüp tarihinde alışılmadık bir sadeleşme sürecinin kapısını açabilir.

MOURINHO'NUN ARDA GÜLER'E BAKIŞI

Genç Türk yıldızın bu listede yer alması, Real Madrid'in geleceğe dönük planlamasında Arda Güler'e verilen önemin somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Portekizli teknik adamın, oyuncunun çizgiler arasındaki yaratıcılığına, etkili şut kabiliyetine ve maç kazandırma potansiyeline büyük değer verdiği belirtiliyor. Mourinho'nun, genç orta sahayı takımın merkezi rollerinden birine oturtmayı planladığı ifade ediliyor.

ARDA İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla dikkat çeken performanslar sergileyen Arda Güler için bu gelişme, kulüpteki konumunun daha da güçleneceğine işaret ediyor. Mourinho'nun sistemi içinde düzenli forma şansı bulması beklenen genç oyuncunun, hem Türk futbolu hem de Real Madrid taraftarları açısından yeni sezonun en merakla takip edilen isimlerinden biri olması bekleniyor. Mourinho'nun bu stratejik kararı, Real Madrid'in sadece kadro değil, oyun felsefesi anlamında da bir dönüşüm sürecine girdiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.