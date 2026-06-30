TRT'de Arda Güler depremi: Milli futbolcu için skandal sözler

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Ancak gruptaki ilk iki maçını kaybeden milliler, 3 puanla son sırada yer aldı. Turnuvaya grup aşamasında veda eden milliler büyük hayal kırıklığı yarattı.

ARDA GÜLER MAÇ SONU ÖZÜR DİLEDİ

ABD maçının ardından yayıncı kuruluş TRT'ye konuşan Arda Güler yapılan eleştirilere hak verdi. Kötü oynadıklarını kabul eden milli futbolcu elendikleri için özür diledi. Güler'in konuşması taraftarların takdirini kazanırken ilginç bir tepki geldi.

"ÖZEL PSİKOLOGDAN DESTEK AL"

TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Gazeteci Lütfü Özel, Arda Güler'i sert sözlerle eleştirdi. Özel konuşmasında "Bir TRT mensubunu savunmak bana düşmez de... Arda Güler'in konuşması haddini aşan bir konuşma oldu, beni çok rahatsız etti. Arda'ya bir abi tavsiyesi, özel psikologdan destek al" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TRT muhabirinin maç öncesi 'Arda Güler eleştirilerden rahatsız oldu' sözlerine değinen genç futbolcu "Galiba maçtan önce bir şeyler söylemişsiniz, 'Benim üzgün olduğum, moralimin bozuk olduğu…' Kesinlikle şunu söylemek istiyorum, tüm eleştirileri haklı buluyorum. O yüzden onlar ne dese haklılar yani. Bunu söylemek istiyorum. Tabii ki bundan sonraki her maç kendimizi telafi etmek için, kendimizi kanıtlamak için, ülkemizi tekrardan mutlu etmek için bir şans olacak. İnşallah bunu başarabiliriz" demişti.