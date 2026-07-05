Tam 24 milimlik delikten girdi: Dev yengeç bir daha asla çıkamadı!

Japonya'daki Hiroşima Üniversitesi'nden araştırmacılar, Temmuz 2022'de Okinawa’daki Sesoko Adası'nın 500 metre açığında deniz yüzeyinde yüzen plastik bir şarap şişesi buldu.

Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) yapılmış bu şişeyi inceleyen bilim insanları, içinde canlı ve devasa bir yüzücü yengeç olduğunu fark etti. Sonuçları Nisan 2026'da Ecosphere dergisinde yayımlanan araştırma, okyanuslardaki plastik atıkların küçük deniz canlıları için nasıl ölümcül ve kalıcı birer tuzağa dönüştüğünü gözler önüne serdi.

24 MİLİMETRELİK DELİKTEN GİRDİ, İÇERİDE BÜYÜDÜ

Şişenin ağız genişliği sadece 24 milimetreydi. Ancak içerideki yengecin kabuk genişliği tam 88,23 milimetreye, uzunluğu 40,31 milimetreye, ağırlığı ise 42,06 grama ulaşmıştı. Hayvan muhtemelen henüz bir yavruyken şişenin içine girmiş, büyüdükçe bir daha dışarı çıkamamıştı. Bilim insanları, yengeci kurtarmak için şişeyi kesmek zorunda kaldı.

ŞİŞENİN İÇİNDE NASIL HAYATTA KALDI?

Araştırmacılar, hayvanın bu dar alanda nasıl hayatta kaldığını anlamak için midesini DNA metabarkodlama yöntemiyle inceledi. Yapılan analizlerde mide içinde pul parçaları, küçük kemikler, yavru balık kalıntıları ve yosunlar bulundu.

Yengecin, şişenin içine sızan tetik balığı (Canthidermis maculata) ve Hint-Pasifik çavuşu (Abudefduf vaigiensis) gibi balık yavrularını avlayarak, ayrıca şişe içinde büyüyen Ulva compressa ve Myrionema strangulans türü algleri (yosunları) yiyerek beslendiği anlaşıldı. Hatta normalden daha ağır ve sağlıklıydı.

DENİZDE TAM 62 GÜN BOYUNCA SÜRÜKLENDİ

Bilim insanları yengecin büyüme hızını ve şişenin dışına yapışan 159 adet Lepas anserifera türü deniz kabuklusunu inceledi. En büyük deniz kabuklusunun boyu 20,7 milimetreydi. 28,1 °C'lik su sıcaklığı da hesaba katılarak yapılan hesaplamalara göre, şişenin denizde yaklaşık 62 gün boyunca sürüklendiği belirlendi. Bu süre, yengecin içeri girdikten sonra bu boyuta ulaşma süresiyle tam olarak uyuşuyordu.

SAĞLIKLI AMA ÜREME ŞANSI SIFIRA İNDİ

İncelemelere göre bu yengeç, cinsel olgunluğa erişmiş ve yumurtalıklarında oositler (gelişmekte olan yumurta hücreleri) bulunan bir dişiydi.

Her ne kadar şişenin içinde iyi beslenip hayatta kalmayı başarsa da, kapana kısıldığı için bir eş bulup üreme şansı tamamen ortadan kalkmıştı. Yani hayatta kalması ekolojik olarak bir başarı getirmemişti.

"SEMENDER" HİKAYESİ GERÇEK OLDU

Araştırmacılar bu olayı, Japon yazar Masuji Ibuse'nin yuvasında büyüdüğü için dışarı çıkamayan bir canlıyı anlatan "Semender" adlı öyküsüne benzetti. Ancak bu kez tuzak doğal değildi; insan eliyle atılmış ve doğada on yıllarca bozulmadan kalabilen plastik bir atıktı.

Bu durum, deniz kaplumbağaları veya kuşlar kadar dikkat çekmeyen küçük deniz canlılarının da plastik kirliliğinden ne kadar sessiz ve derinden etkilendiğini kanıtladı.