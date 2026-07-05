Duvar ustası inşaat sektörünü hackledi: Tam tamına 100 yıl dayanıyor!

Brezilya'nın São Paulo eyaletine bağlı Sorocaba kentinde yaşayan emekli bir duvar ustası, geleneksel inşaat malzemelerini satın alacak bütçesi olmadığı için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Yaklaşık 4 bin adet uzun ömürlü süt kartonunu toplayan usta, bu malzemeleri kullanarak iki odalı bir ev inşa etti.

R7'nin "SP no Ar" programında 13 Eylül 2010'da yayınlanan ve yeniden gündeme gelen olay, geri dönüştürülebilir malzemelerin inşaat sektöründeki potansiyelini yeniden tartışmaya açtı.

ÇÖPE GİDECEK 4 BİN PAKET, EVİN DUVARINA DÖNÜŞTÜ

Emekli duvar ustası, topladığı süt kartonlarını harç ve sızdırmazlık teknikleriyle bir araya getirerek geleneksel tuğlaların yerine kullandı. Böylece binlerce ambalaj çöpe gitmekten kurtulurken, düşük maliyetli ve hafif bir duvar sistemi oluşturuldu.

Uzun ömürlü süt kartonları yalnızca kartondan oluşmuyor. Bu ambalajlarda karton, polietilen ve alüminyum katmanları birlikte kullanılıyor. Bu yapı, malzemeye dayanıklılık ve neme karşı direnç kazandırıyor.

KARTONDAN GECEKONDU DEĞİL, 100 YILLIK MÜHENDİSLİK HARİKASI!

Uzmanlara göre süt kartonları, uygun şekilde hazırlanıp kapatıldığında dolgu ve yalıtım amacıyla kullanılabiliyor. Ancak bu malzeme tek başına temel, taşıyıcı sistem, su yalıtımı ve doğru işçilik gereksinimlerinin yerini tutmuyor.

Kritik nokta ise taşıyıcı sistem ile dolgu duvar arasındaki fark. Bir duvar sadece alanı ayırabilirken, taşıyıcı görev üstlenmesi durumunda çok daha farklı teknik gereklilikler ortaya çıkıyor.

MÜHENDİSİN 100 YIL YORUMU NEDEN DİKKAT ÇEKTİ?

Haberde yer alan bilgilere göre projeyi değerlendiren bir mühendis, yapının düzenli bakım yapılması, su sızıntılarından korunması ve yapısal sorunların önlenmesi halinde yaklaşık 100 yıla kadar dayanabileceğini belirtti.

Bu tahmin, yalnızca süt kartonlarına değil; harç, kaplama, çatı sistemi ve genel yapı bütününe dayanıyor. Kartonların doğrudan güneş, su ve darbelerden korunması durumunda bozulma süreci önemli ölçüde yavaşlayabiliyor.

YARATICI ÇÖZÜM MÜ, RİSKLİ DENEY Mİ?

Uzmanlar, bu tür uygulamaların ilgi çekici ve atık azaltıcı olsa da profesyonel değerlendirme olmadan tekrarlanmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle temel sistemi, nem yalıtımı, çatı, elektrik tesisatı ve çatlak riski gibi unsurların mühendislik hesaplarıyla değerlendirilmesi gerekiyor.

İNŞAATTA GERİ DÖNÜŞÜMÜN SINIRLARI YENİDEN TARTIŞILIYOR

İnşaat sektörü yüksek miktarda hammadde tüketirken, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı giderek daha fazla ilgi görüyor. Uzun ömürlü süt kartonları hâlihazırda geri dönüştürülerek karton, yumurta kolisi, panel ve çatı kaplama malzemelerine dönüştürülebiliyor.

Ancak Sorocaba'daki örnek, bu malzemelerin fabrikaya gönderilmesi yerine doğrudan şantiyede kullanılmasının dikkat çekici bir örneği oldu. Uzmanlara göre bu tür çözümler maliyeti düşürebilir; ancak güvenlik, dayanıklılık ve uzun ömür için mutlaka teknik değerlendirme ve düzenli bakım gerekiyor.