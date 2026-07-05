21 milyon kişi takibe geçince: Yeşil Burun kalecisi Vozinho hemen eşiyle fotoğraf paylaştı
2026 Dünya Kupası'nın elenmesine rağmen en popüler takımı olan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinho, takipçi sayısı 21 milyona ulaşınca hemen eşiyle fotoğraf paylaştı.
2026 Dünya Kupası'ndan Yeşil Burun Adaları geçti. Bu küçük ada ülkesi ilk kez katıldığı Dünya Kupası'ndan son 32 turunda Arjantin'e yenilerek elendi ama tüm dünyada iz bıraktı.
Yer aldığı H Grubu'nda ilk maçta Suudi Arabistan'la golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları, ikinci maçta da Uruguay karşısında sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.
Gruptaki son maçında favori İspanya'ya da direnen Yeşil Burun Adaları, 0-0 biten maçla puanını 3 yaptı ve gruptan 2. olarak çıkma başarısını gösterdi.
Yeşil Burun Adaları son 32 turunda da Arjantin gibi bir takım karşısında müthiş oynadı. Uzatmalarda 3-2 yenilerek elendi ama dünyanın da kalbini kazandı.
Yeşil Burun Adaları'ın en popüler ismi ise 40 yaşındaki kalecisi Vozinho oldu. Vozinho, kurtarışlarıyla devleşti.
Vozinho'nun Dünya Kupası öncesi sosyal medyada takipçisi 50 bindi. İlk maçın ardından 5.5 milyona çıktı. Arjantin maçı öncesi 17 milyonu geçti. Maç sonrası da 21 milyona ulaştı.
Paylaşımcılar arasında genç kadınların da çok olması üzerine Vozinho, hemen eşiyle fotoğrafını sosyal medyasına koydu ve ekledi: Ben evliyim ve çok mutluyum!