Müsavat Dervişoğlu 15 Temmuz raporunu sordu: Neden sümen altı ettiniz?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, TBMM'de darbe girişiminin ardından kurulan Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporun kamuoyundan gizlendiğini savundu. Dervişoğlu, "Millet adına hazırlanan rapor neden Türk milletinden saklanıyor? O raporda ne var da sümen altı ettiniz?" diyerek iktidarı eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hem darbe girişiminin siyasi sorumluluğuna hem de sonrasında izlenen yönetim anlayışına ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz gecesinde yaşamını yitiren 253 kişiyi rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirten Dervişoğlu, darbe girişimine karşı milletin devletine ve demokrasiye sahip çıktığını söyledi. Ancak 15 Temmuz'un yalnızca darbe gecesiyle değerlendirilemeyeceğini ifade eden Dervişoğlu, "O geceye nasıl gelindiğinin ve sonrasında Türkiye'nin hangi yöne sürüklendiğinin de sorgulanması gerekiyor" dedi.

"BU RAPOR NEREDE BİLEN VAR MI?

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde, darbe girişiminin ardından TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporu gündeme taşıyan Dervişoğlu, raporun akıbetini sordu.

TBMM'nin aylar süren çalışmanın ardından kapsamlı bir rapor hazırladığını hatırlatan Dervişoğlu, "Bu rapor nerede bilen var mı? Aksak yanları, eksikleri olsa da Milletin Meclisi'nin bu kadar kıymetli bir raporunu gören var mı? O günden sonra o rapordan haber alabilen var mı?" ifadelerini kullandı.

Meclis'in millet adına hazırladığı raporun kamuoyundan gizlendiğini öne süren Dervişoğlu, "Milletin Meclisi, millet adına bir araştırma yapıp rapor hazırlıyor ancak rapor Türk milletinden gizleniyor. Neden? O raporda saklanacak ne var da sümen altı ettiniz?" diye konuştu.

Dervişoğlu, bu durumun iktidarın 15 Temmuz konusundaki yaklaşımını sorgulattığını belirterek, "İşte bu soru bile, bu iktidarın 15 Temmuz konusundaki samimiyetsizliğinin ve ciddiyetsizliğinin göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

"DEVLET İÇİNDE BÜYÜMESİNE GÖZ YUMULDU"

Konuşmasında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin faili olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, buna karşın örgütün devlet kurumlarında güç kazanmasına imkan sağlayan siyasi süreçten de AKP iktidarını sorumlu tuttu. FETÖ'nün devlet kurumlarına yıllar içinde yerleştiğini belirten Dervişoğlu, "15 Temmuz Türkiye'nin üzerine gökten inmedi. Bu yapının devlet içinde büyümesine göz yumuldu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de eleştiren Dervişoğlu, mevcut sistemin denge ve denetim mekanizmalarını zayıflattığını savundu. Ekonomiden yargıya, dış politikadan kamu yönetimine kadar birçok alanda yaşanan sorunların temelinde tek kişide toplanan yetkinin bulunduğunu öne süren Dervişoğlu, Türkiye'nin yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmesi gerektiğini söyledi.