15 Temmuz sonrası FETÖ şirketlerine ne oldu? TMSF açıkladı

15 Temmuz darbe girişimi 10'uncu yılını geride bırakırken, bir yandan FETÖ'yle bağlantılı kişilere bir yandan bağlantılı şirketlere operasyonlar devam etti.

Darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen yasal süreçler dahilinde başlangıçta 1497 şirketin veya mal varlığının yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti.

Bugüne kadar kaç şirkete el konuldu, devletin el koyduğu sermayenin büyüklüğü ne kadar? 10'uncu yılda yeniden bu sorular gündemde. TMSF bünyesinde kayyım idaresinde bulunan şirketlerin güncel tablosuna dair kapsamlı veriler paylaşıldı. Ekonomim gazetesinden Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlayan TMSF Başkan Yardımcısı Enis Güçlü Şirin güncel verileri paylaştı.

ŞU AN 608 ŞİRKET TMSF YÖNETİMİNDE

Günümüz itibarıyla TMSF, 42 farklı ilde faaliyet gösteren toplam 608 firmada kayyım olarak görevini sürdürüyor. Bununla birlikte kurum, 65 şirketin ortaklık paylarına ve 92 gerçek kişinin şahsi mal varlığına da kayyım olarak atanmış durumda bulunuyor. İlgili yargı makamlarının verdiği kararlar doğrultusunda ise bugüne kadar 667 şirket ve mal varlığı üzerindeki kayyımlık tedbirinin kaldırıldığı belirtildi.

TASFİYE SÜRECİNDEKİ ŞİRKETLER

Kurumun kayyım olarak atandığı 125 şirket için tasfiye, sicilden düşürme ve bilanço hazırlık işlemlerinin başlatılmasına karar verildi. Bu firmalar arasından 40'ının tasfiye adımları tamamen sonlandırılarak ticaret sicilinden silinme işlemleri gerçekleştirildi.

KAYYIMDAKİ ŞİRKETLERİN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 338 ARTTI

TMSF'nin halihazırda idaresini yürüttüğü 608 şirketin devralındıkları tarihteki toplam aktif büyüklüğü 50,7 milyar lira iken, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bu rakam yüzde 338 oranında genişleyerek 222,5 milyar liraya tırmandı. Aynı süreçte söz konusu firmaların toplam öz kaynakları da yüzde 395 oranında büyük bir artış kaydederek 22 milyar liradan 110 milyar liraya ulaştı. Bu 608 şirketin 2025 yılı sonundaki toplam cirosu 143 milyar lira olarak tespit edilirken, firmalarda toplam 19 bin 194 kişinin istihdam edildiği bildirildi.

MİLYARLARCA LİRALIK SATIŞ VE İHALE HASILATI

Kayyımlık dönemi boyunca toplam 15 şirkette hisse satış işlemleri tamamlandı ve bu satışlardan 787 milyon 63 bin lira ile 15 milyon dolar tutarında gelir sağlandı.

Ticari ve İktisadi Bütünlük (TİB) ihalelerinde ise 45 adet TİB, toplamda 16 milyar 587 milyon 180 bin lira ve 3,5 milyon dolar muhammen bedelle (tahmini bedel) vitrine çıkarıldı. Gerçekleştirilen ihaleler sonucunda KDV dahil 21 milyar 582 milyon 52 bin 670 lira ile 7 milyon dolarlık kesin satış hasılatı elde edildi.

MÜSADERE EDİLEN ŞİRKETLER HAZİNE'YE GEÇTİ

Yargı süreçleri sonucunda 218 şirket ve 6 ortaklık payı hakkında mahkemeler tarafından "müsadere" (devlet hazinesine geçiş) kararı verildiği ve bu kararların kesin hükme bağlandığı aktarıldı. Müsadere öncesinde silinen ve birleşen firmalar haricinde kalan 200 şirketin yüzde 100 oranındaki payları Hazine adına tescil edildi.

TMSF'li yetkilinin açıkladığına göre bu şirketler arasında yer alan Koza-İpek Grubu bünyesindeki 12 şirketin Türkiye Varlık Fonu'na devredildi, 13 firma ihale yöntemiyle satıldı ve 1 şirketin satış süreci ise sürüyor. Bunların dışında 174 şirket ve 5 ortaklık payının tasfiye ve satış operasyonları ise hala devam ediyor.

MÜSADERE SÜRECİ SÜRENLERİN GÜNCEL BİLANÇOSU

31 Mart 2026 tarihi itibarıyla müsadere işlemleri devam eden işletmelerin toplam aktif büyüklüğü 147,7 milyar lira, toplam ciroları 19,8 milyar lira ve öz kaynakları 62 milyar lira olarak belirlendi. Bu gruptaki işletmelerde toplam 6 bin 204 kişinin çalıştığı ifade edildi.

DEVLETİN KASASINA 49 MİLYAR LİRA AKTARILDI

6758 sayılı kanunun ilgili hükümleri kapsamında ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayıyla TMSF tarafından yürütülen satış ve tasfiye işlemlerinden elde edilen gelirler doğrudan Hazine'ye aktarılıyor. Bu çerçevede 15 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na toplam 49 milyar 68 milyon 55 bin 702 lira kaynak transfer edildiği duyuruldu.

Ekonomim yazarı Vahap Munyar'ın güncel kurlar üzerinden yaptığı özel hesaplamaya göre; müsadere edilen şirketlerin satışından doğrudan Hazine'ye geçen döviz tutarı 1 milyar 66 milyon doları bulurken, ihale süreçlerinden elde edilen toplam satış geliri 1 milyar 575 milyon dolar seviyesine ulaştı.