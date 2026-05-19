TMSF FETÖ'den el koyduğu şirketi işçilere ödeme yapmayıp tekrar satmış

Eskişehir'deki kömür madeni ve termik santrali, 2016 yılına kadar Naksan Holding'e bağlı Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ'ye aitti. FETÖ soruşturması kapsamında TMSF bu şirkete el koydu. Böylece madenin yönetimi devlete geçti.

TMSF 2016-2022 DÖNEMİNDE MADENİ İŞLETTİ

TMSF, şirketi 2022 yılına kadar yönetti ve işletti. Bu altı yıllık dönemde emekli olan çok sayıda işçinin kıdem tazminatı alacağı oluştu. Ayrıca işten atılanların kıdem ve ihbar tazminatı, toplu sözleşme farkı ile sendikal tazminat alacakları da ödenmedi.

İŞÇİ ALACAKLARI ÖDENMEDİ

Sözcü'nün haberine göre TMSF, maden ocağını Doruk Madencilik'e devretti. Ancak devir öncesinden kalan işçi alacaklarının ödenmediği belirtildi. TMSF alacaklısı olduğunu söyleyen çok sayıda işçi sendikalara başvurdu. İşçi alacakları için TMSF'ye haciz gönderildiği ancak haciz uygulanamadığı için işçilerin alacaklarını tahsil edemediği aktarıldı.

"SAHİBİ DEĞİLİZ İŞLETMECİYİZ" SAVUNMASI

Türkiye Maden-İş Sendikası yetkilileri, bugüne kadar 70'e yakın işçinin TMSF'den alacağı olduğu gerekçesiyle kendilerine başvurduğunu bildirdi. Sendika yetkilileri, TMSF ile temasa geçtiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"TMSF yetkilileri, şirketin sahibi olmadıklarını, sadece yönetimi devraldıklarını, alacakların TMSF’den değil halen faaliyette olan Adularya Enerji’den talep edilebileceğini söyledi. Ancak Adularya’nın hiçbir varlığı kalmadığı için haciz de işe yaramıyor. TMSF’nin işçileri ortada bırakması kabul edilemez."