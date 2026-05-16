20 yıllık madenciye böyle veda ettiler: Kıyafetlerini parçalayıp üzerine yağ döktüler

Zonguldak’ta 20 yılın ardından emekli olan maden işçisi Bünyamin Sarıvaz, son mesaisinde arkadaşları tarafından kıyafetleri parçalanıp üzerine yağ dökülerek uğurlandı.

Dünyanın en zor, en riskli ve en meşakkatli mesleklerinin başında gelen madencilikte, yerin yüzlerce metre altında omuz omuza çalışan işçilerin bağları da bir o kadar güçlü oluyor.

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında tam 20 yıl boyunca alın teri döken maden işçisi Bünyamin Sarıvaz, emekliliğe ayrıldı. Sarıvaz’ın yer altındaki son mesai gününde çalışma arkadaşları, madenciler arasında nesillerdir sürdürülen asırlık bir geleneği yerine getirdi.

KIYAFETLERİNİ PARÇALAYIP ÜZERİNE YAĞ DÖKTÜLER

Son kez ocaktan çıkan emektar madencinin etrafını saran mesai arkadaşları, emeklilik kutlaması için harekete geçti. Madencilik kültüründe önemli bir yere sahip olan veda geleneği kapsamında işçiler, Bünyamin Sarıvaz’ın üzerindeki madenci kıyafetlerini önce makas ve elleriyle didik didik parçaladı, ardından da üzerine makine yağı döktü.

HEM DUYGULANDIRDI HEM NEŞELENDİRDİ

Yıllarca aynı kaderi ve kömür karasını paylaşan madencilerin bu sıra dışı vedası, renkli görüntülere sahne oldu. Yerin metrelerce altında verilen zorlu mücadelenin ardından sağ salim emekli olmanın mutluluğunu yaşayan Sarıvaz'ın ve arkadaşlarının vedası, hem kendisini duygulandırdı hem de tüm maden çalışanlarını neşelendirdi. (DHA)

