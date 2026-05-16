Bedeni yakılan Afgan madenci Nourtani’nin ailesine koruma statüsü verildi

Zonguldak’ta, Kasım 2023’te çalıştığı kaçak maden ocağında yaşamını yitirdikten sonra bedeni yakılan Afganistanlı Vezir Mohammad Nourtani’nin geride kalan 3 çocuğu ve eşi için Uluslararası Koruma Statüsü verildi.

Gazeteci Ercüment Akdeniz, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Akdeniz'in paylaşımında, "Günün güzel haberi. Bedeni yakılarak yok edilmek istenen Afgan işçi Vezir Mohamed Nourtani’nin ailesine Türkiye Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Koruma statüsü verildi" sözleri yer aldı.

Kararı duyuran Avukat Kerim Bahadır Şeker, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Bugün, Zonguldak’ta vahşice, diri diri yakılarak öldürülen Vezir Mohammed Nourtani’nin ailesine Türkiye Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Koruma Statüsü verilmiştir.

Başta Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi olmak üzere, süreç boyunca büyük emek gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Saadet Oruç’a, Zonguldak Valisi Sayın Osman Hacıbektaşoğlu’na ve dava sürecini sahiplenerek ailenin yanında duran duyarlı kamuoyuna teşekkür ederiz.”

BAŞVURULARI REDDEDİLMİŞTİ

Mayıs 2024’te Nourtani ailesi için Qamer Gül Meliki’nin yaptığı ‘uluslararası geçici koruma başvurusu’ Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, mahkemenin gerekçeleri yeterli görmediği için ret kararı verdiğini belirterek, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla karara itiraz etmişti.

NE OLMUŞTU?

10 Kasım 2023’te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak’tan geçenler, ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Gelen ekipler tarafından, benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Cesedin kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistanlı Vezir Mohammad Nourtani’ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani’nin 9 Kasım’da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Afgan madencinin cenazesi, 11 Kasım’da toprağa verildi. Nourtani’nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş’ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaçak ocağın jandarma tarafından olaydan 4 gün önce kapatıldığı ancak sahiplerinin sonrasında tekrar açtığı belirlendi.

Kaçak ocak, olayın ardından imha edilerek kapatıldı. Hazırlanan iddianamede, madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkıştığı, ocak sahiplerinin de “olay ortaya çıkarsa ocak kapanır” gerekçesiyle hareket ettikleri ifade edildi. Nourtani’nin cansızken yakıldığına değinilen iddianamede, 6 şüpheli hakkında ‘İştirak halinde kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Zonguldak 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldığı ifade edildi.