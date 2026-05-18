Son Dakika | Mersin'deki katliama yayın yasağı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mersin Tarsus'ta bir restorana düzenlenen, 6 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Kamuoyuna Duyuru!

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 18/05/2026 tarihli ve 2026/2362 sayılı kararı doğrultusunda, Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmiştir.

6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.