Son Dakika | Mersin'deki katliama yayın yasağı!
Son dakika haberi... RTÜK, Mersin'de restorana düzenlenen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı geldiğini duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mersin Tarsus'ta bir restorana düzenlenen, 6 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildiğini duyurdu.
RTÜK'TEN AÇIKLAMA
RTÜK'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Kamuoyuna Duyuru!
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 18/05/2026 tarihli ve 2026/2362 sayılı kararı doğrultusunda, Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmiştir.
6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kamuoyuna Duyuru!— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) May 18, 2026
