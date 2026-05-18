Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Mersin'deki katliama yayın yasağı!

Son Dakika | Mersin'deki katliama yayın yasağı!

Son dakika haberi... RTÜK, Mersin'de restorana düzenlenen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı geldiğini duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Mersin'deki katliama yayın yasağı!
Son Güncelleme:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mersin Tarsus'ta bir restorana düzenlenen, 6 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Son Dakika | Mersin'de silahlı saldırı! Eşini öldürüp şehri kana buladı: 6 ölü 8 yaralıSon Dakika | Mersin'de silahlı saldırı! Eşini öldürüp şehri kana buladı: 6 ölü 8 yaralı

Son Dakika | Mersin'deki katliama yayın yasağı! - Resim : 2

Son Dakika | Mersin'deki katliama yayın yasağı! - Resim : 3

RTÜK'TEN AÇIKLAMA

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Kamuoyuna Duyuru!

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 18/05/2026 tarihli ve 2026/2362 sayılı kararı doğrultusunda, Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmiştir.

6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Silahlı Saldırı Katliam
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro