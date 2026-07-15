15 Temmuz gecesi Meclis'te neler yaşandı? Özgür Özel: Tiyatro değil, bal gibi darbeydi

15 Temmuz'un 10. yılında, o gece yaşananlar yeniden hafızalarda tazeleniyor.

O gece CHP Lideri Özgür Özel'in durduğu yer ile, dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun durduğu yer de öyle...

O dönem CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hemen Meclis'e gitmiş, bombalanan Meclis'te direnen vekiller arasına katılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu o gün Ankara'da değildi, darbe gecesinde dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinden gelişmeleri televizyondan takip etmiş, orada çekilen fotoğraf iktidarın yıllarca CHP'ye karşı propaganda malzemesine dönüşmüştü.

MECLİS BOMBALANINCA SOLUĞU TBMM'DE ALDI

Bugünün CHP lideri, o günün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FETÖ'cülerin milli iradenin temsil edildiği Meclis'e bomba yağdırdığını öğrendiği anda soluğu TBMM'de aldı.

O GECE NASIL BİR KARAR ALDILAR?

14 Temmuz günü Meclis'in akşam geç saatlere kadar çalıştığını ve kendisinin de o gün nöbetçi Grup Başkanvekili olduğunu kaydeden Özgür Özel, darbe girişimi olduğu anlaşılınca "Ankara'da olan herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelsin." dediğini ve milletvekilleriyle toplandığını söylemişti.

A HABER: ÖZGÜR ÖZEL'İN ARKASINDA DURMA ZAMANI

Özel, o gece AKP Milletvekili Ayşe Keşir'in cep telefonundan yayın yaptığını belirterek, "Yayın yapabilir miyim?" diye sorduğunu, "Ne demek." yanıtını aldığını ve A Haber'in o dönem kendisi için yaptığı yorumları şu şekilde aktarmıştı:

"A Haber canlı yayında bunu Türkiye'ye veriyor. A Haber'deki spiker, isteyen YouTube'dan arasın, hâlâ var. A Haber spikeri 'Bugüne kadar çok eleştirdik. Özgür Özel'e çok laf söyledik ama bu gece inanılmaz bir demokrasi dersi veriyor Türkiye'ye ve dünyaya. Özgür Özel için şimdi övme zamanı. Özgür Özel'in arkasında durma zamanı' demişti"

MECLİS'TE O GECE NELER OLDU?

Özgür Özel'in, A Haber tarafından yayınlanan 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşmanın videosu şu şekildeydi:

"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 93-94 yıldır seçimlere girer çıkarız. Yeneriz, yeniliriz. Ama asla darbecilere yenilmeyiz, darbecilere teslim olmayız."

"Son yapılan seçimlerde halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne Ana Muhalefet Partisi olma görevini vermiştir. Halkımız yapılacak bir demokratik seçimle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir başka görev verene kadar iktidar olur, muhalefet olur, Türkiye'nin ve bu parlamentonun ana muhalefet partisiyiz, demokrasiye ve parlamentoya sonuna kadar bağlıyız."

DÖNEMİN MECLİS BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN'DAN ÖZEL'E: SİLAH ARKADAŞIM

Dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman, o gece Meclis'te farklı partilerden milletvekillerinin birlikte hareket ettiğini anlattı. Kahraman şöyle konuştu:

“80 kişi AK Parti, 16 kişi CHP, 10 kişi MHP... Ve herkeste ay yıldız. A parti, B parti, C parti, yok öyle bir şey. Tam bir bütünlük oldu. Onu o gece sağladık. Ve divandaki iki kâtip arkadaşı kaldırdım, onları yolladım. Harf sırasına göre grup başkanvekillerini aldım. Üç tane grup başkanvekili.”

Kahraman, CHP Lideri Özgür Özel'in o gece Meclis'e ceketsiz geldiğini, dönemin AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın'ın ceketini Özel'e verdiğini de anlattı:

“Özgür Özel geldi, bizim Ahmet Bey dedi ki ona; ‘Özgür Bey biraz sonra basın gelir, gömlekle olmaz. Bedenimiz aynıdır, benim ceketimi giy’ dedi. O aldı ceketi giydi..."

Kahraman, bu anları TBMM koridorunda anlatırken Özgür Özel'i yanında görünce kendisine “Silah arkadaşım” diye seslendi.

ÖZEL: TİYATRO MİYATRO DEĞİL BAL GİBİ DARBEYDİ!

Özel, darbe girişiminden üç yıl sonra, 2019 yılında, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşadıklarını ve sonraki süreci AA'ya anlatmıştı. Özel, o dönem yaptığı açıklamada bu darbenin öngörüldüğünü savunarak, "Önlenebilirdi, sonuçlarından yararlanıldı. Ama bu, darbeyi darbe olmaktan çıkarmaz. Bu kanlı bir darbeydi, bazı yerlerde, bazı sözler duyuyoruz, 'tiyatroydu...', tiyatro miyatro değil bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi, rejime, Meclise, ülkeyi yönetenlere, demokrasiye kast ediyordu ve bu ülkenin rejimini değiştirmeye çalışan bir darbe girişimiydi." diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN O GECEKİ GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ TOPLAMIŞTI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evindeydi. Gelişmeleri evden, televizyon izleyerek takip etti. O anlarda çekilen bir fotoğraf, iktidarın yıllarca CHP karşıtı propagandasına malzeme oldu.