Muğla'da alevlerle savaş: Orman yangınında dumanlar yükseldi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Mumcular Mahallesi Çocuk Mezarı mevkiindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ile hava araçları sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Orman yangınlarının önüne geçmek için özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli olunması gerekiyor. Yangın riskini azaltmak için şu önlemler alınabilir:

Ormanlık alanlarda ateş ve mangal yakılmamalı.

Sigara izmaritleri kesinlikle doğaya atılmamalı.

Cam şişe ve cam atıklar ormanlık alanlarda bırakılmamalı.

Anız ve bahçe temizliği sırasında kontrolsüz ateş yakılmamalı.

Araçlardan atılan izmarit veya yanıcı maddelere karşı dikkatli olunmalı.

Yangın riski yüksek bölgelerde yetkililerin giriş ve ateş yakma yasaklarına uyulmalı.