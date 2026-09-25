Son dakika | Yaz bitti kabus bitmedi: Antalya'da orman yangını çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıkması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 75 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (AA)

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