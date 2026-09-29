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Minibüsle çarpıştı otomobil ikiye bölündü! Sürücü hayatını kaybetti

Yalova-Bursa kara yolunda minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Naim Arslan hayatını kaybetti, minibüsteki 4 kişi hafif yaralandı.

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Yalova-Bursa kara yolunda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölünerek savruldu. Kazada otomobilin sürücüsü 75 yaşındaki Naim Arslan hayatını kaybederken, minibüste bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

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Minibüsle çarpıştı otomobil ikiye bölündü! Sürücü hayatını kaybetti - Resim : 2

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Kaza, Yalova-Bursa kara yolunda meydana geldi. Bursa yönüne ilerleyen Naim Arslan yönetimindeki otomobil, Elmalık köyüne dönmek için sola manevra yaptığı sırada aynı yönde seyreden E.D. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Arslan'ın kullandığı otomobil ikiye bölünerek savruldu. Minibüs ise refüjü aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

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NAİM ARSLAN HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Naim Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan 4 kişi ise kazada hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla tedbir amacıyla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yalova Kaza
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