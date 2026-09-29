Motosikletle geldiler ateş açıp kaçtılar! Cinayetin nedeni belli oldu

Sancaktepe'de kokoreç ustası 47 yaşındaki Bektaş Can, motosikletli iki kişinin seyyar kokoreç tezgahına düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından biri yaşı küçük 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTILAR

Olay, 26 Eylül Cumartesi günü saat 00.41 sıralarında Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi, seyyar kokoreç tezgahına ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, tezgahın başında bulunan Bektaş Can kurşunların hedefi oldu. Can, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

POLİS 40 KİLOMETRE BOYUNCA İZ SÜRDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin kaçış güzergahını farklı noktalardaki kamera kayıtlarından takip etti. Yaklaşık 40 kilometrelik güzergah boyunca sürdürülen takipte şüphelilerin kullandığı motosikletin Kuzey Marmara Otoyolu'nun Şile Ömerli mevkiinde benzininin bitmesi üzerine terk edildiği belirlendi.

Plakası sökülmüş motosikleti bırakan şüphelilerin yakındaki bir akaryakıt istasyonuna yürüdüğü ve buradan başka bir araçla bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Polis ekipleri çalışmalarını sürdürerek motosikleti kullanan ve saldırı sırasında silahı ateşleyen şüpheliyi olaydan yaklaşık 24 saat sonra yakaladı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda saldırıya yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kişilerin kimlikleri belirlendi. İstanbul'un Bayrampaşa, Pendik ve Beykoz ilçeleri ile Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda biri yaşı küçük 6 şüpheli daha yakalandı. Böylece olay kapsamında gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

SALDIRININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği'nin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin haraç ve çete bağlantılarının da araştırıldığı belirtildi. Saldırının ise daha önce aynı iş yerinde yaşanan kasten yaralama olayının devamı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si Cinayet Büro Amirliği, yaşı küçük şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. (DHA)