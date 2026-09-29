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Mersin'de geceyi aydınlatan alevler mobilya mağazasını küle çevirdi! Çok sayıda ekip müdahale etti

Mersin'in Mezitli ilçesinde 3 katlı mobilya mağazasının çatı katında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Mersin'in Mezitli ilçesinde 3 katlı bir mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mağazanın çatı katında başlayan ve kısa sürede tüm binayı saran yangında büyük çaplı hasar meydana geldi.

ALEVLER KISA SÜREDE BİNAYI SARDI

Yangın, akşam saatlerinde Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasının çatı katında başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı katında başlayan alevler kısa sürede mağazanın tamamını sardı. Ekipler, tazyikli ve köpüklü suyla yangına müdahale ederken alevlerin çevrede bulunan diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

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YANGINA ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Yangının kontrol altına alınması için Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 TOMA ile 6 itfaiye aracı, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Büyük çaplı hasarın meydana geldiği mağazada ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de geceyi aydınlatan alevler mobilya mağazasını küle çevirdi! Çok sayıda ekip müdahale etti - Resim : 2

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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