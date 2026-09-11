Milyonluk kaçakçılık operasyonu: Binlerce kilo ürün ele geçirildi

Ankara’da polis ekiplerinin Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 21 milyon 10 bin lira olan gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ilçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyonlar kapsamında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ile Türk Ceza Kanunu'nun 186’ncı maddesine muhalefet suçlarından 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

BİNLERCE KİLOGRAM GIDA VE ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 16 bin kilogram muhtelif gıda, 100 bin adet gıda paketi, 200 paket sigara, 168 adet cep telefonu aksesuarı, 50 adet elektronik sigara ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon 10 bin lira olduğu belirtildi. (DHA)