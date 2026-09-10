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Halk TV Türkiye Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: Kolilerden binlerce hap çıktı

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: Kolilerden binlerce hap çıktı

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 4 koli içerisinde 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: Kolilerden binlerce hap çıktı

Balıkesir’de uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: Kolilerden binlerce hap çıktı - Resim : 1

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4 KOLİDEN 109 BİN 300 HAP ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik geçen salı günü operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan çalışmalarda 4 koli içerisinde toplam 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balıkesir Uyuşturucu
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