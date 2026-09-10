Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: Kolilerden binlerce hap çıktı
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 4 koli içerisinde 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Balıkesir’de uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4 KOLİDEN 109 BİN 300 HAP ÇIKTI
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik geçen salı günü operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan çalışmalarda 4 koli içerisinde toplam 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi