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Kütahya’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya’da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan Semih Öksüz, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Kütahya’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Semih Öksüz hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun yan yolunda meydana geldi. A.T. yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Semih Öksüz idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kütahya’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Resim : 1

KALBİ DURAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Öksüz ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbi duran Öksüz’e sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Öksüz, müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Semih Öksüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü A.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kütahya Motosiklet Kaza
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