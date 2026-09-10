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Halk TV Türkiye Danimarkalı turisti önce bıçakladı sonra taciz etti! 17 yaşındaki saldırgan tutuklandı

Danimarkalı turisti önce bıçakladı sonra taciz etti! 17 yaşındaki saldırgan tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 54 yaşındaki Danimarkalı kadın turisti bacağından bıçaklayıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki İ.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Danimarkalı turisti önce bıçakladı sonra taciz etti! 17 yaşındaki saldırgan tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 54 yaşındaki Danimarkalı kadın turisti bacağından bıçaklayıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki İ.Z. tutuklandı.

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TURİSTİ BACAĞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Olay, Alanya’da önceki gün meydana geldi. İddiaya göre İ.Z., Danimarka uyruklu kadın turisti bacağından bıçakladıktan sonra cinsel tacizde bulundu ve olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan turist, şüpheliden şikayetçi oldu.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli İ.Z.’yi ilçe merkezinde yakaladı. 17 yaşındaki şüpheli, işlemleri için Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Polis merkezinde avukat gözetiminde ifadesi alınan İ.Z., daha sonra adliyeye sevk edildi.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İ.Z., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheli, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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