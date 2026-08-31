Milli Antrenör Funda Bakış'ın katledildiği kavganın görüntüsü çıktı

İstanbul Sancaktepe’de milli cimnastik antrenörü Funda Bakış (39), alacak meselesi nedeniyle tartıştığı eski çalışanı Zehra G. (21) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Zehra G.’nin, spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Bakış’a verdiği, ikili arasında bu nedenle alacak husumeti bulunduğu belirlendi. Bakış’ın bıçaklandığı ve şüphelilerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait spor salonunda daha önce çalışan Zehra G. ile Milli Antrenör Funda Bakış arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zehra G., Bakış’ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Bakış, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KREDİ ÇEKİP VERMİŞ

Polisin yaptığı çalışmada, Zehra G.’nin, spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Bakış’a verdiği, ikili arasında bu nedenle alacak husumeti bulunduğu belirlendi.

Olayın ardından kaçan Zehra G. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen A.H.U. (21) ve E.Ş. (21), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zehra G.’nin ‘hakaret’, A.H.U.’nun ise ‘kasten yaralama’ suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FUNDA BAKIŞ'IN KATLEDİLDİĞİ KAVGANIN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Olaya ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Funda Bakış’ın bıçaklandığı ve şüphelilerin koşarak uzaklaştığı anlar görüldü. (DHA)