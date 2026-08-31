Milli Antrenör Funda Bakış sokak ortasında katledildi! 21 yaşındaki eski çalışanı bıçakladı

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İstanbul Sancaktepe’de alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Milli Jimnastik Antrenörü Funda Bakış hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı üç şüpheli gözaltına alındı. Bakış'ın 1 yaşında bir bebeği olduğu öğrenildi.

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi’nde meydana geldi. Milli jimnastik antrenörü 39 yaşındaki Funda Bakış ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalışan 21 yaşındaki Z.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.G., Bakış’ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Bakış kurtarılamadı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olayın ardından Z.G.’yi yakaladı. Olaya karıştıkları belirlenen A.H.U. (21) ve E.Ş. (21) de gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada Z.G.’nin, Bakış’a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek kendisine para verdiği belirlendi. İkili arasında bu nedenle alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden Z.G.’nin “hakaret”, A.H.U.’nun ise “kasten yaralama” suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FEDERASYONDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Funda Karaçelik Bakış’ın ölümü üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Artistik cimnastik kadın milli takım antrenörlerimizden Funda Karaçelik Bakış’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumenin cenazesi, 30 Ağustos Pazar günü (Bugün) İstanbul’un Sancaktepe ilçesindeki Halilurahman Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Doğan Yeni Mezarlığı’na defnedilecektir.

Merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz."