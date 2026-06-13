MHP'den bu kez fesih değil 2 başkandan istifa haberi geldi

MHP Denizli teşkilatlarından peş peşe istifa haberleri geldi. MHP Honaz İlçe Başkanı Hüseyin Buran ve MHP Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu, açıklama yaparak görevlerini bıraktıklarını bildirdi.

MHP'DEN BU KEZ FESİH DEĞİL 2 BAŞKANDAN İSTİFA HABERİ GELDİ

Daha önce MHP'nin İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli, Manisa ve Adana teşkilatlarında fesih yoluyla değişime gidilmişti. Son olarak da Adıyaman il ve merkez ilçe teşkilatı da feshedilmiş ve değişime gidilen il teşkilatlarının sayısı 20'ye yükselmişti.

MHP teşkilatları bu kez fesih kararı ile değil istifa kararıyla gündeme geldi. MHP Denizli il teşkilatından Honaz İlçe Başkanı Hüseyin Buran ve Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Hüseyin Buran, 3 dönemdir sürdürdüğü görevinden istifa etmesinin nedenini il yönetiminden duyduğu rahatsızlıkla açıklarken, İbrahim Çavuşlu MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bağlılığını vurguladı.

HÜSEYİN BURAN VE İBRAHİM ÇAVUŞLU'NUN İSTİFA AÇIKLAMALARI

Hüseyin Buran:

"Mensubu olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Denizli ili Honaz ilçesinde üç dönemdir MHP İlçe Başkanlığı yapmaktayım. Son zamanlarda il yönetiminin uyguladığı politikalardan dolayı duyduğum rahatsızlık nedeniyle görevimden istifa ediyorum."

İbrahim Çavuşlu:

"Bir süre büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Tavas İlçe Başkanlığı görevimden kendi talebim doğrultusunda ayrılmış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Partimizin her daim yanında olmaya devam edeceğim. Ömrümün sonuna kadar partimin bir neferi olarak yaşayacağım. Rabbim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye uzun ömürler versin. Yolunda ve izinde durmadan son nefesime kadar MHP neferi olacağım. Ülkücü kenara çekilir, bekler; ancak devletin ve milletin bekası tehlikeye girdiğinde ilk öne atılan odur."