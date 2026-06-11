Halk TV Siyaset Son Dakika | MHP'den bir il teşkilatı daha feshedildi! Sayı 20'ye çıktı

Son Dakika | MHP'den bir il teşkilatı daha feshedildi! Sayı 20'ye çıktı Milliyetçi Hareket Partisi’nde il teşkilatlarına yönelik değişim süreci devam ediyor. Çok sayıda ilde yapılan görev değişikliklerine Adana da eklendi.