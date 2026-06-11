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Halk TV Siyaset Son Dakika | MHP'den bir il teşkilatı daha feshedildi! Sayı 20'ye çıktı

Son Dakika | MHP'den bir il teşkilatı daha feshedildi! Sayı 20'ye çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi’nde il teşkilatlarına yönelik değişim süreci devam ediyor. Çok sayıda ilde yapılan görev değişikliklerine Adana da eklendi.

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Son Dakika | MHP'den bir il teşkilatı daha feshedildi! Sayı 20'ye çıktı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana il teşkilat organlarının feshedildiğini duyurdu.

ADANA TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli ve Manisa teşkilatlarında değişime gidilmişti.

Son kararla birlikte MHP’nin Adana il teşkilatı da feshedildi.

Son Dakika | Semih Yalçın duyurdu: MHP'de bir teşkilat daha feshedildiSon Dakika | Semih Yalçın duyurdu: MHP'de bir teşkilat daha feshedildi

YENİ İL BAŞKANI BELLİ OLDU

Kararı açıklayan Semih Yalçın, fesih kararının parti tüzüğünün 52’nci ve 54’üncü maddelerine dayanarak alındığını belirtti.

Yalçın, yeni il başkanının da belirlendiğini duyurdu.

Yalçın açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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