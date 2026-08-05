Meyvelerin efendisi sahnede: Günde 10 ton toplanıyor, kilosu 250 liradan gidiyor

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi'nde coğrafi işaretli bardacık incirinin hasadı başladı. İnce kabuğu, tatlı aroması ve bol suyuyla tanınan meyve için üreticiler, 300 dönümlük arazide sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere iniyor.

Çapak Mahalle Muhtarı Hüseyin Hascanlı, günlük 10 ton meyve toplandığını belirterek hasadın 20 Temmuz'da başladığını ve 15 Eylül'e kadar süreceğini söyledi. Bardacık incirinin kilosu şu an 250 liradan alıcı buluyor.

KİMYASAL GÜBRE YOK, KALİTE YÜKSEK

Hascanlı, üretici sayısının her geçen gün arttığını ve üründe kimyasal gübre kullanılmadığını vurguladı. Hascanlı, "Meyvelerin efendisi Çapak bardacık incirimizin hasadı başladı. Maliyetlere bağlı olarak fiyatlar da çok düşük değil. Üretim artınca fiyatlar düşebilir" dedi.

'TOPRAK ANAYI BESLEMEMİZ GEREK'

70 yaşındaki üretici Mehmet Cin, bardacık incirinin kendine özgü iklim koşullarında yetiştiğini anlatarak bölgedeki poyraz rüzgarı ve güneşin meyveye eşsiz tadını verdiğini söyledi.

Cin, "Bastığımız bu toprak bir anadır. Bu tarımı iyi yapacaksak toprak anayı beslememiz gerek. Örnek alıp laboratuvarda analiz yaptırıyoruz. Ona göre ağacın istediğini veriyoruz" dedi. Bardacık incirinin içinden süt çıktığını da anlatan Cin, eşsiz bir ürüne sahip olduklarını vurguladı.

FESTİVAL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Çapak Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Bardacık İnciri Festivali için hazırlıklar sürüyor. Festivalde incir tanıtım tezgahları kurulacak, halk oyunları gösterileri ve konserler düzenlenecek. Muhtar Hascanlı, "Tüm Türkiye'yi festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.

Hasada her yaştan üretici katılıyor. 6 yaşındaki Öykü Akça da ailesiyle birlikte sabah erken saatte bahçeye gelerek kova taşıdığını ve incir toplamaya yardım ettiğini anlattı.

(DHA)