10 bin tonluk hasat çiftçiyi güldürmedi: Tarlada 25 pazarda 35 TL

Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan Bursa şeftalisinin hasadına İnegöl ilçesinde başlandı. 6 bin dönümlük alanda 10 bin ton üretim gerçekleştirilen ve tarlada kilogramı 25 TL’den alıcı bulan şeftali, pazar tezgahlarında ise 35 TL’den satışa çıkarılıyor.

Lezzeti, aroması ve uzun raf ömrüyle dikkat çeken, Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alan 24’üncü ürünü olan Bursa şeftalisinde hasat dönemi başladı. Bursa Ovası’nda yetiştirilen şeftalide rekolte yüksek ve kalite iyi olmasına rağmen, piyasadaki durgunluk ile gerileyen fiyatlar üreticileri güç durumda bıraktı.

Çiftçiler, yükselen maliyetler nedeniyle ürünlerini düşük fiyatlara satmak zorunda kaldıklarını ifade ederek ihracatın önünün açılmasını talep etti. İnegöl’ün İsaören Mahallesi’nde Gülaven cinsi şeftalinin hasadının başladığını, Kristalven cinsinin de yakında hasada gireceğini aktaran İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, sezonun verim yönünden oldukça iyi geçtiğini ancak fiyatların üreticiyi hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı.

Ulu, Gülaven çeşidi şeftalinin şu an üreticiden 20-25 TL'ye alındığını aktarırken, sadece toplama maliyetinin bile kilo başına yaklaşık 5 TL tuttuğunu vurguladı. İlaç, gübre, budama gibi diğer tarımsal harcamalar da eklendiğinde maliyetin 20 TL’yi aştığını belirten Ulu, bu yılki yüksek rekoltenin üreticiye fayda sağlamak yerine zarar getirdiğini ifade etti.

MEYVE SUYU ALIM FİYATLARI DA DÜŞTÜ

Piyasadaki durgunluğun üreticileri önemli ölçüde sıkıntıya soktuğunu ifade eden Ulu, meyve suyu fabrikalarının alım fiyatlarındaki gerilemenin de piyasayı olumsuz etkilediğini kaydetti. Daha önce 7 TL civarında seyreden meyve suyu alım fiyatlarının kısa sürede 5 TL’ye düştüğünü belirten Ulu, bu gerilemenin diğer fiyatlara da sirayet ettiğini vurguladı.

İhracatta da sıkıntı yaşandığını ifade eden Ulu, bölgedeki üreticilerin ürünlerini daha iyi fiyatlarla değerlendirebilmesi için ihracatın önünün açılmasını istedi. Ulu, “20-25 TL'ye verdiğimiz şeftalide sezonu nasıl kapatacağız, gübre borçlarımızı ve ilaç borçlarımızı nasıl kapatacağız diye daha şimdiden düşünüyoruz” diyerek yaşanan sıkıntıyı dile getirdi.

MUHTARDAN MEYVE SUYU FABRİKASI TALEBİ

İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukcu da bu sene meyve üretiminde rekoltenin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Geçtiğimiz sene düşük rekolte yüzünden fiyatların daha yüksek seviyelerde olduğunu söyleyen Çıbukcu, bu yıl ürünün bol olması ve ihracatta yaşanan sorunların fiyatları aşağı çektiğini aktardı.

Çıbukcu, bölgede bir meyve suyu fabrikasının bulunmasının üreticiye önemli katkı sağlayabileceğini söyleyerek, devlet desteğiyle kurulacak bir tesisin özellikle sıkıntılı sezonlarda çiftçinin yükünü hafifletebileceğini vurguladı. (DHA)