Datça'nın tescilli lezzetinde hasat başladı! Önce sıra, sonra ak, en son nurlu…

Muğla’nın coğrafi işaret tescilli ünlü Datça bademinde hasat dönemi başladı. Yaklaşık 1200 dekarlık alanda yürütülen hasat çalışmalarının ağustos ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Datça’nın önde gelen tarımsal ürünlerinden organik badem, Eski Datça, Hızırşah, Karaköy, Mesudiye, Sındı ve Yazıköy mahallelerinde yaklaşık 1200 dekarlık bir alanda üretiliyor. Ocak-şubat döneminde çiçeklenen ağaçlar, mart ayında çağla, temmuz ortasında ise taze süt badem olarak tüketicinin sofrasına geliyor. Bunu izleyen kuru badem hasadı ise ağustos sonuna kadar sürüyor.

Bu yıl da hasat, her zamanki gibi sıra badem çeşidiyle start aldı. Sonrasında ak badem toplanacak. Sezon ise ağustos sonlarında, coğrafi işaret tescilli, yoğun aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan 1. sınıf nurlu bademin hasadıyla noktalanacak.

SATIŞA HAZIR HALE GETİRİLİYOR

Datça’da yaz sıcaklıkları 40 dereceyi bulurken, üreticiler hasadı serin saatlere kaydırıyor. Bademler sabahın ilk ışıklarında ve akşam saatlerinde ağaçlar değneklerle silkelenerek yere serilmiş örtülere dökülüyor. Ardından çuvallara doldurulan bademlerin yeşil dış kabukları makinelerde ayrılıyor. Kabuklarından temizlenen bademler doğal yollarla kurutulmak üzere seriliyor ve böylece işlenmeye ve satışa hazır hale geliyor. (DHA)