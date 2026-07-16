Merve Nur'un ölümünde 1 milyon TL'lik itiraf! Baba şikayetinden vazgeçmişti kararını değiştirdi

Olay, 8 Mart 2025 tarihinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede meydana geldi. Kafeye gelen Bülent Arpacı, dışarıdan tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, o sırada kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, genç kadının yanında bulunan S.K. adlı erkek de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Merve Nur Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı S.K. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otopsi işlemlerinin ardından genç kadının cenazesi Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

AİLEYE ŞİKAYETİ GERİ ÇEKTİREN SÜREÇ

Cinayet şüphelisi Bülent Arpacı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Bülent Arpacı hakkında "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ancak davanın seyrini değiştiren gelişme, iddianameye giren vazgeçme dilekçesi oldu. İddianamede, 20 Mayıs'ta dosyaya sunulan dilekçeyle Merve Nur Yararlık’ın babasının, ölümün kazaen meydana geldiği gerekçesiyle şikayetinden vazgeçtiği, annesinin ise şikayetçi olmadığı yönünde beyanda bulunduğu yer aldı.

"TANIMIYORUM" DEDİ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşmasına tutuklu sanık Bülent Arpacı, Merve Nur Yararlık’ın ailesi, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmadaki savunmasında Merve Nur Yararlık'ı tanımadığını, sadece olayda yaralanan diğer isim olan S.K.'yi tanıdığını öne süren sanık Bülent Arpacı, mahkemeden tahliyesini talep etti.

"KARŞI TARAF BİZE 1 MİLYON TL YOLLADI, PARAYI GERİ VERİRİZ"

Sanığın tahliye talebinin ardından söz alan baba Osman Yararlık, adli sürece gölge düşüren çarpıcı bir itirafta bulunarak şikayetçi olduğunu açıkladı. Daha önce şikayetini geri çekmesi için kendilerine para gönderildiğini ve olayın kaza olarak sunulduğunu belirten baba Yararlık, mahkeme salonunda şu ifadeleri kullandı:

“Benim kızım öldükten sonra diğer çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Sınavlara hazırlanan küçük çocuklarım bu olaydan olumsuz etkilendi. Karşı taraf, aracılar üzerinden bize 1 milyon TL civarında para yolladı. Zaten taziyeyle ilgilendiğimiz için o süreçte verilen para masraflara gitti. İsterlerse gönderilen parayı geri veririz. Bana başta olayın kazayla olduğu söylendi ama ben olayın kasıtlı olduğunu ve kazayla olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden şikayetçiyim.”

Duruşma, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla daha önce İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen sanık Bülent Arpacı hakkında hazırlanacak raporun beklenmesi kararıyla 29 Eylül’e ertelendi. (DHA)