Yerde can çekişirken bile darbetmişler! Kuşadası'ndaki cinayet kamerada

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Kuşadası'nda sabah saatlerinde çıkan ve bir vahşete dönüşen kavganın detayları kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş’ın hayatını kaybettiği olayda, talihsiz gencin vurulduktan sonra yerde can çekişirken bile dakikalarca darbedildiği görüldü.

Yakalanan 7 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah saat 05.45 sularında Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi, Kaleiçi Sakarya Sokak'ta yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple Abdülkadir Ataş ile bir grup arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan biri tabancasını ateşledi. Kurşunun sol koltuk altına isabet ettiği 27 yaşındaki Ataş, yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, Ataş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YERDE YATARKEN BİLE DARBETMİŞLER!

Cinayetin ardından çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları incelendiğinde, Abdulkadir Ataş’ın silahla vurulup yaralı halde yere düşmesine rağmen, saldırgan grubun durmadığı ve yerde yatan genci dakikalarca darbetmeye devam ettiği görüldü.

CİNAYET SİLAHI YOL KENARINDA BULUNDU

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Katil zanlılarının peşine düşen polis, Aydın ve İzmir’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonlar neticesinde kaçan şüpheliler yol kenarına attıkları cinayet silahıyla birlikte yakalandı.

7 GÖZALTI

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Aziz Alaşkan, Murat Demir, Muhammet Emre Bakar, Furkan Bel ile birlikte A.K., D.İ. ve A.C. isimli toplam 7 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden Aziz Alaşkan, Murat Demir, Muhammet Emre Bakar ve Furkan Bel’in "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Gözaltındaki diğer şüpheliler A.K., D.İ. ve A.C. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)