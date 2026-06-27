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Halk TV Türkiye Şanlıurfa’da muska cinayeti: 70 yaşındaki adamı "Cinler musallat oldu" diyerek öldürdü

Şanlıurfa’da muska cinayeti: 70 yaşındaki adamı "Cinler musallat oldu" diyerek öldürdü

Şanlıurfa'da yalnız yaşadığı belirtilen 70 yaşındaki Mehmet Doğan, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Yakalanan katil zanlısı Doğan'a yazdırdığı muska nedeniyle huzursuzluk yaşadığını ve tartışma sonrası onu öldürdüğünü itiraf etti.

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Şanlıurfa’da yalnız yaşadığı evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 70 yaşındaki Mehmet Doğan’ın katil zanlısını yakalamak için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceledi. Yapılan analizler sonucunda cinayeti işlediği belirlenen Seyit Ali Sağır’ın, Kamberiye Mahallesi’ndeki bir hurda deposunda saklandığı tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla zanlı, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Şanlıurfa’da muska cinayeti: 70 yaşındaki adamı "Cinler musallat oldu" diyerek öldürdü - Resim : 2

"MUSKA" TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Emniyetteki ifadesinde kan donduran açıklamalarda bulunan şüpheli, Mehmet Doğan ile yaklaşık bir hafta önce tanıştığını anlattı. Geceleri uyuyamadığı için ortak bir arkadaşlarının tavsiyesiyle Doğan’a giderek muska yazdırdığını belirten Sağır, bu işlemden sonra durumunun daha da kötüleştiğini, cinlerin kendisine musallat olduğunu öne sürdü. Bu huzursuzluktan kurtulmak amacıyla tekrar Doğan’ın yanına giden şüpheli, çıkan tartışma sırasında yaşlı adamı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seyit Ali Sağır, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Şanlıurfa’da muska cinayeti: 70 yaşındaki adamı "Cinler musallat oldu" diyerek öldürdü - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şanlıurfa Cinayet
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