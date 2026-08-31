Mehmet Şimşek'in acı günü! Yeğeni Batman'daki yangın faciasında can verdi

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir spor salonunda bugün saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesiste hızla yayılan alev ve dumanın ardından adrese ekipler sevk edildi. Yangın sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

BAKAN ŞİMŞEK’İN YEĞENİ DUMANDAN ETKİLENEREK YAŞAMINI YİTİRDİ

Nefes'in aktardığı bilgilere göre, faciada hayatını kaybedenlerin arasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi Ahmet Şimşek'in kızı Emine Yani de yer aldı. Evli ve 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Emine Yani’nin spor salonuna yüzme amacıyla gittiği ve yangın sırasında oluşan yoğun dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Olayın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Batman Valisi Ekrem Canalp, yürütülen arama ve inceleme çalışmalarına dair şu bilgileri paylaştı:

"Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Spor salonunda itfaiye tarafından 4 defa tarama yapıldı. Başkaca herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı.”

BAKANLIK VE SGK HAREKETE GEÇTİ: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Can kayıplarının ve yaralanmaların yaşandığı yangının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, söz konusu spor salonundaki yangına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Yangının kesin çıkış nedeni ve tesisteki güvenlik koşullarına yönelik incelemeler sürüyor.