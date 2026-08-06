Meclis suça sürüklenen çocuklar yasasını görüştü: Çözüm cezada değil sosyal politikalarda

TBMM Genel Kurulu'nda, Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Teklifin tümü üzerinde söz alan siyasi parti temsilcileri, çocuk adalet sistemine ilişkin farklı değerlendirmelerde bulunurken, ortak vurgu çocukların korunması ve mevcut sistemin iyileştirilmesi ihtiyacı oldu.

ESEN: TEKLİF BU HALİYLE SORUNLARI ÇÖZMEKTEN UZAK

Teklif üzerine Yeni Yol Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Elif Esen, düzenlemenin mevcut haliyle çocuk suçluluğuna ilişkin temel sorunlara çözüm getirmediğini söyledi.

Esen, çocukların hem mağdur hem de fail olduğu olayların toplumda derin yaralar açtığını belirterek, çocukları suçun mağduru ya da faili olmaktan korumanın esas amaç olması gerektiğini vurguladı.

"Bu haliyle bu kanun teklifi sorunları çözmekten uzak, derde derman olmaz. Üzerinde yeniden çalışılması ve iyileştirilmesi gerekiyor" diyen Esen, ağır suçlarda cezanın caydırıcı olması gerektiğini ancak çocukların yetişkinlerden farklı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"YASAMA SÜRECİ ACELEYE GETİRİLDİ"

İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, teklifin hazırlanış ve görüşülme sürecini eleştirdi.

Olgun, teklifin milletvekillerine yeterli inceleme süresi tanınmadan komisyona sevk edildiğini belirterek, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun görüşü alınmadan Genel Kurul gündemine getirilmesini eleştirdi.

Komisyon çalışmalarının gece geç saatlere kadar sürmesini ve etki analizinin paylaşılmamasını da eleştiren Olgun, bunun sağlıklı yasama faaliyetiyle bağdaşmadığını söyledi.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI KATLANARAK ARTTI"

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "suça sürüklenen çocuk" kavramının yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, çocuk suçluluğundaki artışın sosyal nedenlerinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

Kara, paylaştığı verilere göre 2025 yılında ceza mahkemelerine suça sürüklenen çocuklarla ilgili 254 bin dosya geldiğini, 267 bin çocuğun suça sürüklendiğinin tespit edildiğini, bu sayının 2015'e kıyasla katlanarak arttığını söyledi.

GÜNEŞ: ÇÖZÜM CEZADA DEĞİL, SOSYAL POLİTİKALARDA

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Altın Güneş ise çocuk adalet sisteminin temelinin ceza değil koruma, önleme ve onarma mekanizmaları olması gerektiğini savundu.

Kanun teklifinde bu yaklaşımın yeterince yer almadığını belirten Güneş, çocukların suçtan korunmasının yoksulluk, eğitimden kopuş ve ayrımcılık gibi nedenlerle mücadele edilmesini gerektirdiğini söyledi.

"Çözüm cezada değil sosyal politikalardadır. Çözüm çocuk adalet sisteminde koruma, önleme ve onarma üçlüsünü esas almaktadır" diyen Güneş, çocukların topluma yeniden kazandırılmasını önceleyen politikaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Genel Kurul'u 6 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı. Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler sonraki birleşimde devam edecek.