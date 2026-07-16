Suça sürüklenen çocuklar için düzenleme komisyonda: Cezaevi boyunca sosyal raporları incelenecek

TBMM Adalet Komisyonu, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

Komisyonun açılışında konuşan Yüksel, teklifin çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik hazırlanan kapsamlı bir yol haritasının ürünü olduğunu belirterek, düzenlemenin 7 farklı kanunda değişiklik içeren toplam 18 maddeden oluştuğunu söyledi.

Teklife göre, Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesinde yaş küçüklüğüne bağlı indirim sonrası hapis cezalarının alt ve üst sınırları yükseltiliyor. Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında hakimlere, 15-18 yaş grubunda indirimi uygulamama, 12-15 yaş grubunda ise üst yaş grubuna ilişkin ceza rejimini uygulama yetkisi tanınıyor.

Düzenleme kapsamında, ateşli silahın çocuğun eline geçmesine neden olacak şekilde özensiz bulundurulması bağımsız suç haline getiriliyor. Ayrıca bıçak ve benzeri kesici aletlerin çocuklara satışı ve çocuklarca taşınması yasaklanıyor.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK" KALDIRILMAK İSTENİYOR

Teklifte, 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme raporunun zorunlu hale getirilmesi, koruyucu tedbirlerde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve mevzuattaki "suça sürüklenen çocuk" ibaresinin "adli süreçteki çocuk" olarak değiştirilmesi de yer alıyor.

'TEKLİFTE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM BENİMSENDİ'

Ardından teklif üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, milletvekillerini bilgilendirdi. Durgut, teklif ile koruyucu ve önleyici hizmetler, sosyal inceleme, aile sorumluluğu, bağımlılıkla mücadele, dijital riskler, infaz ve rehabilitasyon ile kurumlar arası koordinasyon başlıklarını birlikte değerlendiren çok yönlü bir yaklaşımın benimsendiğini belirtti. Durgut, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda çocuk eğitim evlerinde bulunan 610 çocuk ile 1765 çocuk hakimi ve Cumhuriyet savcısı ile görüşerek, teklife dayanak oluşturduklarını belirtti.

'YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ İNDİRİMLERİNİ TAMAMEN KALDIRMIYORUZ'

Durgut, "Teklifimizin ilk önemli başlığı, çocukların ağır suçlarda ve örgütlü yapılarda kullanılmasına karşı etkili bir ceza adaleti mekanizması kurulmasıdır. 'Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesinde yapılmasını önerdiğimiz değişikliklerle çocuklar hakkında uygulanan yaş küçüklüğü indirimlerini tamamen ortadan kaldırmıyoruz, çocuklara özgü ceza sorumluluğu sistemini muhafaza ediyoruz. Önceden planlanmış, yoğun bir kasıtla, son derece ağır bir yöntemle veya örgütsel yönlendirmeyle işlenen bir fiille ani gelişen, farklı sosyal ve psikolojik şartlar altında gerçekleşen bir fiilin aynı değerlendirme kalıbına tabi tutulması, ceza adaletinin bireyselleştirilmesi ilkesiyle bağdaşmaz. Bu nedenle düzenleme otomatik bir ağırlaştırma getirmemektedir. Hakime kasta dayalı kusurun ağırlığını, failin amaç ve saikini, suçun işleniş şeklini, daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkum edilip edilmediğini değerlendirme görevi vermektedir" diye konuştu.

Durgut ayrıca çocuğun kasten öldürme neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu işlemesi halinde ebeveynlere verilecek cezanın yarısından 2 katına kadar artırılacağını ifade etti. Durgut'un bilgilendirmesinin ardından toplantı, milletvekillerinin teklifin bütününe ilişkin görüş ve değerlendirilmeleri ile sürüyor. (DHA)