Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda raylara inen bir kadın yolcu, istasyona yanaşan trenin altında kalarak sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar ve güvenlik ekiplerinin yoğun çabasıyla ezilmekten son anda kurtarılan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'da korkunç olay saniye saniye kaydedildi: Raylara inen kadın yolcu gelen trenin altında sıkışınca istasyonda can pazarı yaşandı pic.twitter.com/dHDZBQTghF — Halk TV (@halktvcomtr) July 11, 2026

Üsküdar Marmaray İstasyonu’nda bugün saat 11.00 sıralarında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İstasyonda tren bekleyen bir kadın yolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden boş raylara inerek oturdu. Bu sırada istasyona giriş yapan treni fark edemeyen kadın, aracın altında kalarak sıkıştı.

YOLCULAR VE GÜVENLİK SEFERBER OLDU

Olayı gören perondaki diğer yolcular ve istasyon güvenlik görevlileri büyük bir şok yaşadı. Saniyelerle yarışılan olayda, çevredeki vatandaşlar ve görevliler kadını kurtarmak için hemen rayların olduğu bölgeye hareket etti.

O ANLAR KAMERADA

Büyük bir panik ve can pazarının yaşandığı istasyonda, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası sonuç verdi. Sıkıştığı yerden çıkarılan kadın yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

İstasyonda yaşanan bu dehşet dolu kurtarma anları ise peronda bulunan diğer yolcuların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)