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Halk TV Türkiye Marmaray'da korku dolu anlar: Trenin altına sıkıştı

Marmaray'da korku dolu anlar: Trenin altına sıkıştı

Üsküdar Marmaray İstasyonu’nda raylara inen bir kadın yolcu, gelen trenin altında kalarak sıkıştı. Çevredeki yolcular ve güvenlik görevlilerinin zamanla yarıştığı kurtarma anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda raylara inen bir kadın yolcu, istasyona yanaşan trenin altında kalarak sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar ve güvenlik ekiplerinin yoğun çabasıyla ezilmekten son anda kurtarılan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar Marmaray İstasyonu’nda bugün saat 11.00 sıralarında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İstasyonda tren bekleyen bir kadın yolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden boş raylara inerek oturdu. Bu sırada istasyona giriş yapan treni fark edemeyen kadın, aracın altında kalarak sıkıştı.

Marmaray'da korku dolu anlar: Trenin altına sıkıştı - Resim : 1

YOLCULAR VE GÜVENLİK SEFERBER OLDU

Olayı gören perondaki diğer yolcular ve istasyon güvenlik görevlileri büyük bir şok yaşadı. Saniyelerle yarışılan olayda, çevredeki vatandaşlar ve görevliler kadını kurtarmak için hemen rayların olduğu bölgeye hareket etti.

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O ANLAR KAMERADA

Büyük bir panik ve can pazarının yaşandığı istasyonda, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası sonuç verdi. Sıkıştığı yerden çıkarılan kadın yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

İstasyonda yaşanan bu dehşet dolu kurtarma anları ise peronda bulunan diğer yolcuların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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