Marmaray'da bir kişi daha intihar etti: 2 günde ikinci vaka

Marmaray'da yaşanan intihar vakalarına son 2 günde 2 vaka daha eklendi. Dün Erenköy istasyonunda yaşanan intihar vakasının ardından bugün bir kişi daha intihar etti.

Yenikapı istasyonunda yaşanan olay Marmaray resmi hesabından yapılan bilgilendirme ile duyuruldu.

MARMARAY'DA BİR KİŞİ DAHA İNTİHAR ETTİ

Halkalı-Gebze hattında sefer yapan Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda bir kişi yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından saat 14.52'de yapılan açıklamada, Yenikapı İstasyonu'nda yaşanan üzücü olay nedeniyle tek hat üzerinden işletme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşandığı ifade edilerek, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmelerinin önem taşıdığı bildirildi.

Yetkililer, olayın ardından seferlerin tek hat üzerinden sürdürüldüğünü ve bu nedenle hatta gecikmeler meydana geldiğini duyurdu.

2 GÜNDE İKİNCİ VAKA

İstanbul'un en yoğun toplu ulaşım hatlarından biri olan Marmaray'da son dönemde benzer olaylar yaşanıyor. Son olarak dün Marmaray'ın resmi X hesabından dün (28 Haziran 2026) saat 15.58'de yolcuları bilgilendiren bir açıklama yapılarak intihar vakası bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Yolcularımız, Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer ayrıca, yaşanabilecek yoğunluk ve gecikmelerden etkilenmemeleri için yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmelerini istedi.

Bundan 9 gün önce, 20 Haziran 2026'da Suadiye İstasyonu'nda da benzer bir olay meydana gelmiş, seferler bir süre durdurulduktan sonra tek hat üzerinden yeniden işletmeye alınmış ve ulaşımda aksamalar yaşanmıştı.