Marmaray Erenköy durağında intihar girişimi

İstanbul'un en önemli ulaşım ağlarından biri olan Marmaray hattında bugün öğleden sonra acı bir olay yaşandı. Alınan bilgilere göre, saat 15.30 sularında Erenköy istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Son dönemlerde Marmaray istasyonlarında artış gösteren bu tür vakalara maalesef bir yenisi daha eklendi.

SEFERLER TEK HATTAN SAĞLANIYOR

Meydana gelen intihar girişiminin hemen ardından Marmaray’ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımlandı. Yapılan duyuruda, "Sayın Yolcularımız, Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, güzergahı kullanmayı planlayan vatandaşları yaşanabilecek olası yoğunluk ve mağduriyetlere karşı uyararak, seyahatlerinde herhangi bir sorun yaşamamaları adına alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.