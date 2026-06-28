Şişli’de sokak ortasında cinsel taciz: Şüpheli fırında ekmek pişirirken yakalandı

İstanbul’un Şişli ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde pazar günü meydana gelen olayda, sokakta yalnız yürüyen Aysel H., arkasından bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. S.G. (29) olduğu belirlenen şüpheli, genç kadını adım adım izleyerek önce sözlü tacizde bulundu, ardından fiziksel temasta bulunmaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Durumu hemen polis ekiplerine bildiren Aysel H., karakola giderek şikayetçi oldu.

EKMEK YAPARKEN KELEPÇELENDİ

Şikayet üzerine harekete geçen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını saatler süren titiz bir çalışmayla mercek altına aldı. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelinin kimliği ve ilçedeki bir fırında çalıştığı tespit edildi. Fırına düzenlenen baskında, şüpheli S.G. ekmek tezgahının başında ekmek yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şahsın sigortasız olarak çalıştırıldığı da belirlenirken, fırın işletmesi hakkında idari işlem uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., "Cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"LÜTFEN SESİNİZİ ÇIKARIN"

Yaşadığı travmanın ardından emniyette şüpheliyi teşhis eden ve sosyal medya hesabı üzerinden süreçle ilgili açıklama yapan Aysel H., polisin hızlı çalışmasına teşekkür etti. Genç kadın, "Ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucunda şahıs kısa sürede yakalandı. Artık rahatlıkla hayatıma devam edebilirim. Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkarın. Hakkınızı lütfen koruyun ve talep edin" ifadelerini kullanarak benzer durumları yaşayan tüm kadınlara çağrıda bulundu. (DHA)