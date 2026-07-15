Mansur Yavaş'tan Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yavaş, tutuklama kararına tepki göstererek, Güner hakkında kaçma ya da delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını savundu.

Güner'in gözaltı kararı verildiği sırada yurt dışında olduğunu ancak süreci öğrenir öğrenmez Türkiye'ye döndüğünü belirten Yavaş, belediye başkanının soruşturmaya her aşamada açık ve şeffaf şekilde yaklaştığını ifade etti.

Açıklamasında, "Çağrıldığı her an gidip ifadesini verecek, görevinin başında olan bir belediye başkanından söz ediyoruz. Evinde yapılacak aramalar için yedek anahtarını dahi teslim edecek kadar sürece açık ve şeffaf davrandı" diyen Yavaş, "Soruyorum; kaçma şüphesi nerede? Delilleri karartma ihtimali nerede? Deliller ortada, belgeler ortada. Hiçbiri bir yere kaçmıyor" ifadelerini kullandı.

Tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna vurgu yapan Yavaş, "Tutuksuz yargılama mümkünken neden kişi özgürlüğünü ortadan kaldıran en ağır tedbire başvuruluyor? Unutulmaması gereken temel ilke şudur: Tutukluluk bir tedbirdir ve cezaya dönmemelidir" değerlendirmesinde bulundu.

"HÜSEYİN BAŞKANIN YANINDAYIZ"

Yavaş, tutuklamanın yalnızca başka hiçbir tedbirin yeterli olmayacağı zorunlu durumlarda uygulanması gereken son çare olduğunu belirterek, son dönemde bu uygulamanın ilk tercih haline geldiğini savundu. "Tutuklulukta geçen tek bir saatin bile telafisi yoktur. Kaybedilen zamanı hiçbir mahkeme kararı geri getiremez. Ailelerin yaşadığı acıyı hiçbir gerekçe ortadan kaldıramaz. Adalet; özgürlüğü kolayca elinden almak değil, hukuk devletinin güvencesi altında adil yargılamayı sağlamaktır. Hüseyin Başkanın yanındayız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 11 Temmuz Cumartesi günü belediye binası ile bazı bürokratların adreslerinde arama yapılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.