İmamoğlu'ndan Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına tepki

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden kararı eleştiren İmamoğlu, yaşanan süreci "hukuksuzluk" olarak nitelendirdi.

"AHTAPOTUN KOLLARI MEKANİZMASININ SON MERHALESİ"

İmamoğlu açıklamasında, yaşananları "19 Mart ve 21 Mayıs darbesinin, hukuksuzlukla oluşturulan 'ahtapotun kolları' mekanizmasının son merhalesi" sözleriyle tanımladı.

Hüseyin Can Güner için "Can kardeşim" ifadesini kullanan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklaması şöyle:

"Ankara’ya, Başkentin kalbi Çankaya’ya operasyon yapmak, belediye başkanını tutuklamak; 19 Mart ve 21 Mayıs darbesinin, hukuksuzlukla oluşturulan “ahtapotun kolları” mekanizmasının son merhalesidir. Can kardeşim Hüseyin Can Güner başkanımıza yapılan bu muameleyi kınıyorum. Tutuksuz yargılanma haktır. Bunu yok sayan, gizli tanık beyanı ve iftiracı düzeni ile operasyon, yargı düzenine ihanettir."