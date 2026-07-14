Çankaya Belediye Başkanı Güner'e yalnızca gizli tanık ifadeleri soruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in savcılık ifadesi tamamlandı.

Ankara Adliyesi'nde alınan ifadesinde Güner'e, belediyenin temizlik ihalelerine ilişkin iddialar, şirket yetkilileriyle ilişkileri, HTS kayıtları ve dosyadaki gizli tanık beyanları soruldu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Güner, dosyada yer alan gizli tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ve somut delile dayanmadığını savundu.

“İptal edilen ihaleden 2 ay önce gerçekleştirilen ihale aylık 22.000.000 TL bedelle sonuçlanmıştır. İptal edilen ihalenin yaklaşık maliyeti aylık 26.500.000 TL, sonuç bedeli ise 26.383.000 TL olmuştur. Kırım oranı yüzde 0.71 olduğu için rekabet sağlanamamış ve ihale makul gerekçeyle iptal edilmiştir. İptal kararının ardından yapılan ihalede bedel 21.950.000 TL'ye, bir sonraki ihalede ise 23.805.000 TL'ye gerilemiştir. Sonraki tüm ihaleler bu iptal edilen bedelden aylık 4-5 milyon TL daha düşük sonuçla neticelenmiştir. Dolayısıyla bir kamu zararı bulunmamakta, aksine kamu yararı vardır.”

Çankaya Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan hakkında da açıklama yapan Güner, "Emre Doğan partiden arkadaşımdır. Uzun yıllardır tanışırız. Çankaya Belediyesinde meclis üyesi olarak görev yapmaktadır. Bahsedildiği üzere belediyemizde herhangi bir görevi ve yetkisi bulunmamaktadır. Üzerimize iftira atılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜT VE RÜŞVET İLE İLGİLİ HİÇBİR SORU SORULMADI"

Güner’in müdafi Avukat Deniz Aksoy, savcılık makamının henüz hiçbir maddi delil toplamadan sadece soyut gizli tanık ifadesiyle gözaltı işlemi yaptığını savundu. Aksoy, "Müvekkilin de belirttiği üzere ihalenin yapılışı sürecinde ve iptali sürecinde hiçbir yetkisi bulunmamaktadır. Yargılanması için izin alınması gerektiği halde soruşturmanın başına örgüt ve rüşvet iddiası koyup adeta soruşturma izni alınmaktan kaçınılmıştır. Müvekkile örgüt ve rüşvet ile ilgili hiçbir soru sorulmamış ve iddia yöneltilmemiştir” dedi. (ANKA)