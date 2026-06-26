Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Mamak metrosu şantiyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Mansur Yavaş, seçildikleri CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen belediye başkanları hakkında ilk açıklamayı yaptı.

MANSUR YAVAŞ AKP'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN NET KONUŞTU: HESABINI VERİRLER

AKP'ye geçen belediye başkanlarına ilişkin net konuşan Yavaş, seçmenin iradesine vurgu yaparak "Eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten. Onların kendi tercihi, kendi seçmenlerine hesabını verirler. Bizim bu anlamda bir kaybımız yok" dedi.

ABB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek programına başlayan Yavaş'a, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin eşlik etti. Yetkililer tarafından yapılan slaytlı bilgilendirmede, projenin 16 Temmuz 2025 tarihinde başladığı ve 5 istasyonun fiilen yapımına geçildiği aktarıldı.

Hattın 14 Ocak 2029'da tamamlanmasının beklendiği belirtilirken, Yavaş projenin bitim tarihiyle ilgili olarak "Seçimden önceye çekeriz inşallah" ifadesini kullandı.

İncelemelerin ardından otobüsle basın mensuplarıyla şantiye alanına geçen Yavaş, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin kentin tanıtımı açısından olumlu olduğunu kaydetti. (AA)